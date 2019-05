Esporte Vila Nova vende 6 mil ingressos para decisão na Copa do Brasil Tigre enfrenta o Juventude no jogo de volta da 5ª fase da competição mata-mata, nesta terça-feira (7), às 21h30

Após a primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova volta as atenções para a Copa do Brasil - enfrenta o Juventude, nesta terça-feira (7), às 21h30. Apesar do revés do time em Salvador (perdeu por 2 a 1 para o Vitória), o torcedor colorado tem procurado os postos de venda para adquirir ingressos. Até o início da tarde desta segunda-feira (6), o...