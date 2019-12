Esporte Vila Nova vence sub-20 em primeiro teste da pré-temporada Jogo-treino teve três tempos de 30 minutos cada e contou com jogadores que já iniciaram a preparação para 2020

No primeiro teste de pré-temporada, o Vila Nova venceu o time sub-20 do clube, que se prepara para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, por 1 a 0, no centro de treinamento do Tigre, na manhã desta terça-feira (31). O gol foi marcado por Kauê. Foram três tempos de 30 minutos cada e o gol da vitória do time principal foi marcado no primeiro. A jogada...