Esporte Vila Nova vence Paysandu e consegue a primeira vitória na Série C Tigre contou com gols de seus atacantes para bater o Papão no OBA em seu primeiro jogo em casa na Terceirona

O Vila Nova bateu o Paysandu por 2 a 0 , no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, e conseguiu sua primeira vitória na Série C neste sábado (15), pela 2ª rodada da competição, O Tigre contou com gols de seus atacantes Lucas Silva, no comecinho do primeiro tempo, e Henan, que entrou no segundo tempo e completou o resultado com gol de pênalti. A vitória deixa ...