Esporte Vila Nova vence o Manaus de virada no OBA Tigre inicia 2º turno na vice-liderança do Grupo A da Série C com 19 pontos em 10 partidas

De virada, com um pouco de dificuldade, mas com gols dos atacantes de área, o Vila Nova conquistou mais uma vitória importante na 1ª fase da Série C do Brasileiro, na abertura do returno do Grupo A. O time vilanovense perdia do Manaus em casa, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), na noite do feriado de segunda-feira (12). Mas, assim como na goleada...