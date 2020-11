Esporte Vila Nova vence o Corinthians e volta para o G4 no Aspirantes Time colorado bateu a equipe paulista no OBA, por 3 a 1, chegou aos 12 pontos e assume a 4ª colocação no Grupo A

O Vila Nova deu importante passo rumo à classificação no Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira (12), a equipe colorada venceu o Corinthians, no OBA, por 3 a 1, e voltou ao G4 do Grupo A da competição destinada para equipes Sub-23. Philippe, Gustavinho e Anderson marcaram os gols do triunfo vilanovense - Anthony descontou para o time paulista. Com 12 pontos ap...