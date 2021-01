Esporte Vila Nova vence o Ceará e abre vantagem na final do Brasileiro de Aspirantes Tigre joga por um empate e pode perder por um gol de diferença para ser campeão da competição Sub-23

Na segunda final do final de semana, o Vila Nova venceu mais um jogo de ida e abriu vantagem para conquista de um título na temporada 2020. Depois de golear o Remo, por 5 a 1, na Série C, o Tigre venceu o Ceará, por 2 a 0, na primeira partida da decisão do Brasileiro de Aspirantes. Matheus Porto, duas vezes, marcou os gols do triunfo colorado, neste domingo (24), no OB...