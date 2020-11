Esporte Vila Nova vence o Caldas e fica a uma vitória do acesso à Superliga B Equipe colorada fez 3 sets a 0 no adversário goiano e pode confirmar título da Superliga C neste sábado, no Ginásio Rio Vermelho

O Vila Nova está a uma vitória do acesso à Superliga B. Nesta sexta-feira (6), a equipe colorada venceu o Caldas/Apav, por 3 sets a 0 e se mantém na liderança do Grupo 4 da Superliga C. O duelo foi disputado no Ginásio Rio Vermelho e teve triunfo colorado após parciais de 25/16, 25/11 e 25/15. Com três vitórias em três jogos, o Tigre é o líder do Grupo 4 na soma...