Esporte Vila Nova vence o Atlético-GO e conquista o Torneio FGF Sub-17 Tigre fez 5 a 2 no placar agregado contra o Dragão, e volta a conquistar um título em um torneio organizado pela Federação Goiana de Futebol nas categorias de base depois de três anos

O Vila Nova venceu, de novo, o Atlético-GO e faturou o título do Torneio FGF Sub-17. Depois do triunfo na ida, por 2 a 1, o time colorado fez 3 a 1 na equipe rubro-negra, nesta terça-feira (22), no Estádio Abrão Manoel da Costa, em Trindade. Os gols da partida foram anotados por Jackson, Esly e Jefferson, para o Tigre, e Lucas Kevin descontou. Por uma competição organizada p...