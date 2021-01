Esporte Vila Nova vence Ituano, conquista acesso e vai decidir a Série C Fora de casa, Tigre bate o time paulista, por 1 a 0, com gol de Biancucchi, garante o acesso à Segundona 2021 e vaga na decisão da Terceirona, que decide com o Remo

Demorou uma temporada o período do Vila Nova na Série C. Neste domingo (17), o time colorado venceu o Ituano, por 1 a 0, no Estádio Novelli Júnior, e confirmou o acesso à Série B 2021. O resultado combinado com o tropeço do Brusque também garante ao Tigre uma vaga na decisão da 3ª Divisão, que será disputada contra o Remo. O clube goiano busca o terceiro título da competiç...