Vila Nova vence Fluminense e garante vaga na final do Aspirantes

O Vila Nova está na decisão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2020. Estreante e convidado pela CBF à disputa da competição nacional, o time vilanovense reverteu a vantagem do Fluminense e, com um gol em cada tempo, conquistou a vitória e o direito de disputar o título em nível nacional. O Tigre fez 2 a 0 sobre o tricolor na tarde desta quinta-feira (14), n...