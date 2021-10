Esporte Vila Nova vence Brusque de virada e amplia série invicta Fora de casa, Tigre derrota o Brusque, por 3 a 2, e chega ao nono jogo sem sofrer derrotas na temporada

No melhor momento na temporada 2021, o Vila Nova conquistou mais um resultado importante na noite de domingo (24) ao vencer o Brusque-SC, fora de casa, no Estádio Augusto Bauer. Num jogo de muitos gols, o time vilanovense deixou o interior catarinense com vitória de 3 a 2, com destaque para os atacantes Clayton (dois gols) e Diego Tavares (um gol). O Vila chega a 42 po...