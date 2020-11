Esporte Vila Nova vence 2º jogo na Superliga C e assume liderança Time colorado fez 3 sets a 0 no Força Federal-DF, no ginásio Rio Vermelho, em duelo da 2ª rodada do Grupo 4 da competição nacional

O Vila Nova venceu mais um duelo na Superliga C. Pela 2ª rodada da competição nacional, o time colorado fez 3 sets a 0 no Força Federal-DF com parciais de 25/17, 25/11 e 25/20. Com o resultado, o Tigre assumiu, de forma isolada, a liderança do Grupo 4 com seis pontos. “É um torneio de tiro curto, então não há margem para erros. Estamos usando cada jogo para cons...