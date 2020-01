Esporte Vila Nova vence último teste antes do Goianão Ariel Mamede, técnico do Tigre, acredita que as partidas na pré-temporada serviram para equipe evoluir antes do início da competição estadual

O Vila Nova venceu o Real-DF neste sábado (18), no último teste da pré-temporada antes do início do Campeonato Goiano. O jogo-treino foi disputado, com portões fechados para torcida, no centro de treinamento do time colorado. O único gol da vitória, de 1 a 0, foi marcado pelo atacante Anderson, aos 32 minutos do 1º tempo. Para o técnico Ariel Mamede, o teste serv...