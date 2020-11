Esporte Vila Nova vai usar último jogo da 1ª fase para correções Contra Jacuipense, Vila quer reforçar concentração do grupo e dar ritmo de jogo a atletas e recuperados de lesão

A semana no Vila Nova promete ser de muita cobrança e correções. Mesmo com a classificação à 2ª fase garantida, o técnico Bolívar entende que o time colorado precisa evoluir para a sequência da Série C. No próximo sábado (5/12), o Tigre encara o Jacuipense no encerramento da 1ª fase e quer usar o duelo para mostrar que melhorou em pontos cruciais.Para Bolívar, o níve...