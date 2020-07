Esporte Vila Nova vai recorrer a treinos em Goianápolis Clubes de futebol estão impedidos de fazer atividades em Goiânia por causa de suspensão intermitente de 14 por 14 dias na capital

Sem poder treinar em Goiânia, o Vila Nova disse que vai fazer treinos na cidade de Goianápolis, a 45 km da capital, mas não revelou em qual campo ou estrutura as atividades vão ocorrer. Os treinos ocorrerão a partir da tarde desta terça-feira (7). O clube paralisou as atividades em suas dependências em Goiânia desde qaurta-feira (1) por causa do decreto que estabe...