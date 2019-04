Esporte Vila Nova vai mandar jogos da Série B no Serra Dourada Equipe colorada acredita que pode fazer boa campanha no Nacional e receber bons públicos, que não seria possível de acomodar no Olímpico

O Vila Nova já possui data, adversário e horário para voltar ao Serra Dourada: 9 de maio, na 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contra a Ponte Preta, às 21h30. A estreia da equipe na competição será disputada no Olímpico, contra o Paraná, no dia 27 de abril, pela 1ª rodada. “Não vamos mudar, de forma alguma. Vamos mandar os jogos no Serra Dourada. Ac...