Esporte Vila Nova vai esperar definição de vaga para avaliar reforços Na Série C, os times terão até o dia 2 de dezembro para fazer mudanças nas inscrições de jogadores

O Vila Nova vai esperar a confirmação de que estará na próxima fase da Série C para avaliar a necessidade de reforçar o elenco para a sequência da competição nacional. Isso, no entanto, não quer dizer que o clube está parado no mercado. Sem citar nomes, quantidade ou posições, a diretoria colorada revelou que fez consultas a jogadores nos últimos dias, já que o prazo ...