Esporte Vila Nova vai do desejo do título à frustração e choro no OBA Colorados lamentam vice e sequência do jejum na elite, que clube conquistou pela última vez em 2005

O Vila Nova chegou para a decisão do Campeonato Goiano com o desejo de voltar a erguer a taça e encerrar o jejum que incomoda uma geração inteira de colorados, mas, aos poucos, o time colorado percebeu que a missão seria difícil. A confiança foi dando lugar à tensão, passou pela vibração e esperança, mas terminou em um clima de muita frustração dentro do Onésio Brasi...