Esporte Vila Nova vai decidir sobre sequência da preparação para a Série C

Com a resposta negativa da prefeitura municipal de Aparecida de Goiânia para receber treinos do Vila Nova, a diretoria colorada apresentará nesta terça-feira (7) qual será a alternativa adotada para que o elenco retome as atividades, paralisadas desde o dia 1º de julho, após decisão do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), em seguir o regime de suspensão intermitente da...