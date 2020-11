Esporte Vila Nova vai ao mercado para melhorar qualidade do ataque Bolívar disse que quer trabalhar com duas opções por posição, o que indica que o time colorado deve reforçar o ataque nos próximos dias

O técnico Bolívar quer trabalhar com duas opções por posição no ataque colorado para a sequência da Série C, o que indica que um novo atacante deve ser contratado nos próximos dias. Depois da saída de Francis, que rescindiu contrato com o Tigre, o treinador tem cinco opções para o setor ofensivo: Henan, Rodrigo Alves, Caíque, Talles e Rafhael Lucas. O atacante Gilsinho,...