Esporte Vila Nova vai adiar divulgação de protocolo para retomada de treinos Clube diz que como não existe previsão de retorno das atividades presenciais, não há necessidade de divulgar as medidas que serão utilizadas pelo time colorado

Diferente de Atlético e Goiás, o Vila Nova não deve divulgar, por agora, o protocolo de treinos que será utilizado quando atividades presenciais forem autorizadas pelas autoridades estadual e de saúde. As diretrizes, no entanto, serão parecidas com as que foram definidas por outras equipes. Medição de temperatura antes dos jogadores acessarem dependências do ...