Esporte Vila Nova vê sucesso em primeiro teste e pede consciência para torcedores Clube colorado recebeu 106 torcedores no primeiro jogo com torcida em meio à pandemia e prevê volume maior nas partidas do time profissional

O Vila Nova se diz satisfeito após mandar o primeiro jogo com torcedores no estádio. Palco da vitória do Tigre, por 2 a 1, sobre o Atlético-GO no Campeonato Goiano Sub-20, o OBA recebeu 106 colorados nesta quarta-feira (15), mas o número deve aumentar na terça-feira (21) quando o time profissional desafia o Confiança, pela Série B, jogo que poderá ter até 1.500 pessoas n...