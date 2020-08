Esporte Vila Nova vê saldo positivo em testes antes da Série C Time colorado encerrou preparação de jogos-treino com empate com o Brasiliense, nesta sexta-feira (31). Próximo duelo será contra o Manaus, fora de casa, já pelo Brasileiro

O Vila Nova diz ter tirado saldo positivo dos jogos-treino na preparação para disputa da Série C. Na sexta-feira (31), a equipe colorada empatou por 1 a 1 com o Brasiliense, no último teste preparatório antes do começo do Brasileiro. O técnico Bolívar pôde rodar o elenco nas quatro partidas disputadas e vê o grupo do Tigre no caminho para fazer boa estreia na 3ª D...