Esporte Vila Nova usa novas armas e goleia o Anápolis Com primeiros gols de Arthur Rezende e Rafael Donato nesta temporada, time colorado constrói vantagem confortável sobre o Anápolis

Dos 27 jogadores de linha utilizados pelo Vila Nova na temporada, 12 marcaram gols pelo time colorado. Dois deles, Arthur Rezende e Rafael Donato, foram às redes pela primeira vez no Campeonato Goiano, e ajudaram o Tigre a encaminhar classificação às semifinais do Goianão. O meia marcou duas vezes e o defensor fez outro na goleada de 3 a 0 sobre o Anápolis, no domingo (25)...