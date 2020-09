Esporte Vila Nova tropeça no Treze-PB e perde chance de liderar Equipe colorada teve boa atuação no primeiro tempo, viu o adversário dominar ações na etapa final, mas nada de gols: 0 a 0. Com o resultado, Tigre perde os 100% de aproveitamento como mandante

O Vila Nova perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo A. Neste sábado (26), o time colorado empatou sem gols com o Treze-PB, no OBA, pela 8ª rodada da Série C. Foi o primeiro tropeço do Tigre como mandante na competição, que ocasionou na perda dos 100% de aproveitamento do clube vilanovense em Goiânia - em quatro jogos, são três vitórias e, agora, um empate. ...