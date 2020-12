Esporte Vila Nova troca comando na reta final da Série C Bolívar cai após derrota para o Ituano e diretoria quer mudança de rumo no comando da equipe

O Vila Nova decidiu mudar o comando técnico da equipe a cinco rodadas da definição do acesso à Série B de 2021. A direção colorada demitiu, nesta terça-feira (15), o treinador Bolívar, um dia após a derrota para o Ituano, na 1ª rodada do Grupo C da 2ª fase. A decisão, que foi unânime na diretoria, foi tomada depois de uma reunião, no início da tarde de ontem, no OBA, ...