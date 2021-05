Esporte Vila Nova traça perfil para contratar substituto de Alan Mineiro Diretoria colorada trata reposição como prioridade e vai buscar jogador com características de intensidade

Com a saída do meia Alan Mineiro, após rescisão em comum acordo com o Vila Nova, a diretoria colorada se movimenta para contratar uma peça de reposição para o elenco comandado pelo técnico Wagner Lopes. O presidente do clube, Hugo Jorge Bravo, trata esse assunto como prioridade, mas sem ser apressado. O "Com certeza, saindo um jogador da importância dele (Alan Mineir...