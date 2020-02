Esporte Vila Nova traça estratégia para encarar uma 'decisão' de cada vez Tigre poupará titulares para duelo contra Grêmio Anápolis. Copa do Brasil já está no horizonte

Se a ordem no Vila Nova é pensar jogo a jogo, a partida mais importante, no momento, é a desta sexta-feira (21). O Tigre enfrenta o Grêmio Anápolis, às 20h30, no Estádio Jonas Duarte. A partida que marcará a abertura do returno do Campeonato Goiano servirá para estabilizar uma das equipes na zona de classificação para fase final do Estadual. O time da capital tem oit...