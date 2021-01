Esporte Vila Nova termina Série C com título e melhor defesa A campanha do terceiro título do Tigre na competição nacional teve média de 0,81 gol por jogo

O Vila Nova terminou a Série C 2020 com o título, que colocou o Tigre como maior vencedor da competição ao longo da história com três conquistas, e também com a melhor defesa em média: 0,81 gol por jogo. Foram 26 partidas da equipe colorada, entre a 1ª fase, o quadrangular e os duelos da final contra o Remo. “Nada melhor, que além do título, garantir a melhor defesa d...