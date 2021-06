Esporte Vila Nova terá uma mudança para encarar o Bahia pela Copa do Brasil Com Rafael Donato machucado, o zagueiro Renato fará dupla com Walisson Maia; adversário, o tricolor de aço deve repetir o time que goleou o Santos pelo Brasileirão

Vila Nova e Bahia disputam o primeiro jogo da eliminatória válida pela 3ª fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira (1º), e apenas uma mudança deve ocorrer nas formações das equipes em relação aos seus últimos compromissos na temporada. O duelo será disputado no OBA, em Goiânia, a partir das 16h30. A alteração será no time colorado. Com uma fratura na região faci...