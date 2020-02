O Vila Nova anunciou, nesta sexta-feira (21), criação do departamento de Esportes Olímpicos. O projeto foi apresentado pelo presidente Hugo Jorge Bravo e pelo gestor Willian Mendes. O clube contará com parcerias de entes públicos, através de programas dos governos estadual e federal, e privados.

O clube anunciou seis modalidades iniciais: futebol feminino, basquete masculino, futsal masculino e feminino, voleibol masculino e feminino, rugby feminino e atletismo masculino e feminino.

“Todos os recursos deste projeto vão vir da iniciativa privada e de parcerias. Espaços para treinos e uniformes, buscaremos de parcerias privadas. O clube não terá prejuízo nem no patrimônio, nem no futebol”, disse Willian Mendes.

Segundo o presidente Hugo Jorge Bravo, o Vila Nova quer resgatar suas tradições, principalmente, no basquete. O time foi campeão da Taça Brasil em 1973. Outro ponto positivo para o clube no projeto é levar a marca do Tigre para outros esportes.

Willian Mendes falou sobre o que há de concreto no projeto. A equipe masculina de vôlei, conforme informado pelo gestor, disputará a Liga Goiana de Vôleibol na 1ª Divisão. Além disso, contará com parceria da Associação Esportiva Goiana de Basquetebol (AEGB) para o basquete.

Outro ponto adiantado pelo gestor foi sobre o futebol feminino. Segundo Willian Mendes, o Vila Nova tem time pré-montado e realizará peneiradas nos dias 6 e 7 de março. Além disso, o clube tenta fechar parceria com a Universo, antigo parceiro do rival Goiás.

“Foi um casamento que não deu certo e acabou. Pagamento, infelizmente, nunca ocorreu para as meninas. A Universo ganhou 6 de 9 participações. Esperávamos que o Goiás comprasse a ideia de não só participar. Queríamos chegar com condições para disputar Série A1. Nesse sentido, não tinha orçamento”, falou Willian Mendes sobre a parceria da Universo com o Goiás.

A intenção do clube é começar com 220 atletas e chegar aos 3 mil. Com a criação do departamento, o Vila Nova espera conseguir parcerias privadas. A contribuição pública poderá vir através de programas como Pró-Atleta, do governo estadual. Além disso, convênios com o Estado poderão ser fechados para que espaços públicos possam ser usados para treinamentos.

“Vamos buscar remuneração de atletas através de parceria privada e de incentivos do governo, tanto estadual e federal. Buscaremos algo nos programas Pró-Atleta e Pró-Esporte”, disse Willian Mendes.

O departamento começará a funcionar a partir de 2 de março.