Vila Nova terá retornos e desfalques para duelo contra o Vitória

O Vila Nova terá retornos e desfalques para enfrentar o Vitória, em busca de reação na Série B. O técnico Hemerson Maria contará com os retornos do volante Dudu, o meia Renan Mota e o atacante Kelvin, que cumpriram suspensão automática na derrota de 1 a 0 para o Londrina. A tendência é de que Dudu e Renan Mota voltem à formação titular do Vila Nova. Kelvin tem s...