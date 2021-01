Esporte Vila Nova terá quase todos os titulares contra o Goiânia Do time-base, serão ausências o zagueiro Adalberto, os volantes Dudu e Pablo, além do atacante Talles que deixou o Tigre e acertou com o Olimpik Donetsk, da Ucrânia

O Vila Nova terá praticamente sua força máxima para encarar o Goiânia, nesta quinta-feira (28), no OBA, pela última rodada da 1ª fase do Goianão 2020. O técnico Márcio Fernandes não deve utilizar apenas quatro jogadores do time-base: o zagueiro Adalberto, os volantes Dudu e Pablo, e o atacante Talles, que deixou o Tigre e acertou com o Olimpik Donetsk, da Ucrânia. A equipe colorada encerrou a preparação para o duelo no início da tarde desta qu...