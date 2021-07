Esporte Vila Nova terá pelo menos uma mudança para duelo contra o Brusque Renato e Arthur Rezende voltam de suspensão e volante será titular no time colorado

O técnico Higo Magalhães conta com os retornos do zagueiro Renato e do volante Arthur Rezende para o jogo desta quarta-feira (20) contra o Brusque, mas apenas o meio-campista iniciará o duelo válido pela 13ª rodada da Série B. Xandão, que estreou na derrota para o CRB, segue na defesa titular do Tigre. O treinador do time colorado não quis revelar em coletiva, mas disse que alguns jogadores estã...