Vila Nova terá pelo menos seis desfalques para jogo contra o Londrina

O técnico Higo Magalhães ganhou três novos problemas para escalar o Vila Nova para o duelo contra o Londrina, no domingo (15). Kelvin, Dudu e Renan Mota receberam o terceiro cartão amarelo, respectivamente, na derrota de 1 a 0 para o Vasco, e vão cumprir suspensão diante do Tubarão na 18ª rodada da Série B. Além do trio, outros três jogadores já eram desfalques certos: Deivid (fratura no tornozelo), Ped...