Esporte Vila Nova terá pelo menos cinco desfalques para o clássico contra o Goiás Kelvin e Pedro Júnior devem retornar a formação titular do Tigre, mas Dudu, Rafael Donato, Henan, Saimon e Thiago Carleto poderão ser ausências

O Vila Nova terá retornos e desfalques para o clássico contra o Goiás, na sexta-feira (25). O departamento médico do clube colorado tem a presença de sete jogadores, mas dois deles devem voltar a formação titular no confronto válido pela 7ª rodada da Série B: Kelvin e Pedro Júnior. Os atacantes não atuaram contra o Confiança, por decisão técnica após orientação do...