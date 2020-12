Esporte Vila Nova terá novidades para duelo contra o Jacuipense Bolívar pretende preservar alguns atletas que estão pendurados, mas Tigre terá retorno de Fabrício e Yuri começa como titular

O técnico Bolívar deve promover algumas mudanças na formação titular do Vila Nova para o jogo deste sábado (5), contra o Jacuipense. O treinador pretende preservar alguns atletas que estão pendurados, ao menos da formação inicial. Os atletas com dois amarelos no time colorado são o goleiro Fabrício, o volante Dudu, o meia Alan Mineiro e os atacantes Henan e Rafhael L...