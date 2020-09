Esporte Vila Nova terá duelo inédito contra equipe baiana no Brasileiro Após empatar com o Treze-PB, Tigre encara Jacuipense-BA na próxima rodada

O Vila Nova só volta a jogar no próximo mês, na segunda-feira (5), contra a Jacuipense-BA, em Salvador, no Estádio de Pituaçu. Será a primeira vez que o Vila Nova enfrenta a Jacuipense. Além da necessidade do primeiro triunfo como visitante nesta Série C do Brasileiro, o Tigrão encara o retrospecto ruim quando enfrenta as equipes baianas fora de casa. Pelo Brasilei...