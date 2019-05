Esporte Vila Nova terá dois jogos em casa Time colorado encara o Juventude (Copa do Brasil) e Ponte Preta (Série B) na próxima semana

Derrotado pelo Vitória, em Salvador, o Vila Nova não terá tempo para ficar se lamentando. Logo na sequência, o Tigre já prepara para dois jogos importantes nos próximos dias, ambos em casa. O elenco colorado faz um trabalho regenerativo hoje pela manhã, no CT do Bahia, e embarca de volta para Goiânia.Amanhã, o técnico Eduardo Baptista faz o único trabalho com bola p...