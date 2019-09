Esporte Vila Nova terá de vencer todos os jogos em casa e pontuar fora para não cair para Série C Time colorado precisa de pelo menos mais 28 pontos para não correr risco de ser rebaixado. Tigre está com 21 pontos e terá nove jogos como mandante até o fim da Série B

O Vila Nova precisa ter aproveitamento de 54,9% nas próximas 17 rodadas da Série B para não ser rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe colorada, com mais 28 pontos, chegará aos 49 pontos na competição nacional e não terá risco de queda, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A pontuação - de 28 pontos -...