Esporte Vila Nova terá de buscar soluções durante folga na tabela da Série B Até próximo jogo, Marcelo Cabo tem missão de ensaiar time mais compacto e com finalização melhor

Depois de semanas com jogos atrás de jogos e sem muito tempo para treinar, o Vila Nova ganhou uma folga no calendário e terá nove dias (cinco a partir deste sábado) para se dedicar exclusivamente ao confronto contra a Ponte Preta na próxima quinta-feira (12). O período era aguardado com ansiedade por atletas e comissão técnica, que tentarão utilizar atividades para evolução o...