Esporte Vila Nova terá confronto direto para manter boa chance de liderar chave Tigre encara Santa Cruz para reduzir distância para ponta da tabela no Grupo A

O Vila Nova volta a campo no próximo sábado (7) para enfrentar o líder Santa Cruz, fora de casa. O time colorado não depende mais apenas de suas forças para terminar a 1ª fase da liderança do Grupo A, mas o confronto direto pode deixar o Tigre com esperança de assumir a primeira colocação da chave ainda na reta final da etapa de classificação. Após o fechamento da 10ª...