Vila Nova terá base mantida para pegar Belo e desenha espinha dorsal Série C

Após cinco partidas na Série C do Brasileiro, o técnico Bolívar já começa a dar forma e base à equipe do Vila Nova na disputa do torneio. O Tigrão está no Grupo A, soma 8 pontos, vem de dois jogos sem derrota e, neste sábado (12), jogará pela primeira vitória fora de casa durante a 1ª fase. A equipe vilanovense terá como adversário o Botafogo-PB, às 17 horas, em João ...