Esporte Vila Nova terá ausências na reapresentação Além do meia Alan Mineiro, outros cinco atletas não vão se apresentar na próxima terça-feira (16). Direção alega problemas de logística

O Vila Nova terá outras ausências, além do meia Alan Mineiro, no retorno aos treinos na próxima terça-feira (16). Segundo a direção de futebol do Tigre, outros cinco atletas, por problemas de logística na malha aérea, devem voltar às atividades no clube colorado apenas no dia 22 deste mês. O zagueiro Luizão, os meio-campistas Lucas Jacaré e Rui, além dos atacantes Anderson e ...