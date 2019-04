Esporte Vila Nova terá Alan Mineiro de volta em Caxias do Sul Desfalque nos dois últimos jogos, camisa 10 se recupera e enfrenta o Juventude, pela 4ª fase da Copa do Brasil

O Vila Nova não pôde contar com o principal jogador durante a 3ª fase da Copa do Brasil. O meia Alan Mineiro foi desfalque nos jogos diante do Bragantino (PA). Apesar do sufoco, o Tigre conseguiu avançar. Agora, contra o Juventude, o camisa 10 estará de volta, viajou para Caxias do Sul e foi confirmado pelo treinador Eduardo Baptista na partida desta quarta-feira (24), às 21h30....