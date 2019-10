Esporte Vila Nova terá 4º técnico em 2019 Com saída de Marcelo Cabo, próximo treinador terá 12 partidas pra livrar clube do descenso

A sequência de três jogos sem derrotas (dois empates em casa e uma vitória fora, sobre o Londrina) não foi suficiente para manter Marcelo Cabo no comando do Vila Nova. O treinador acabou demitido nesta quinta-feira (3), no Onésio Brasileiro Alvarenga. Com a saída de Cabo, o Vila Nova terá o quarto treinador nesta temporada. O novo nome escolhido terá 12 jogos para defi...