Esporte Vila Nova tenta solucionar problemas no ataque Quatro atacantes foram contratos para temporada 2020: Nando, Gilsinho, Dimba e Lucas Silva. Na Série B 2019, time colorado marcou apenas 27 gols

O Vila Nova anunciou, nesta sexta-feira (13), o 11º jogador contratado para temporada 2020. O atacante Nando, de 31 anos, estava no Guarani, pelo qual fez 11 jogos, na Série B, mas não marcou gol. Ele é o quarto atacante anunciado pelo Tigre, desde que o processo de reformulação começou no clube. Neste ano ainda, disputou 15 jogos da Série C pelo Botafogo-PB e fez três gols...