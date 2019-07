Esporte Vila Nova tenta reagir contra Coritiba para evitar zona da degola

Fora de casa, o Vila Nova tenta se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro para evitar entrar na zona do rebaixamento à Série C. O time colorado precisa pontuar contra o Coritiba, nesta terça-feira, às 19h15, no Estádio Couto Pereira, para se manter fora da degola. Para que isso ocorra e torne o ambiente mais tranquilo para implementação de seu trabalho, o ...