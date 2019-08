Esporte Vila Nova tenta fazer 2º turno histórico para escapar da degola Time colorado inicia nesta sexta-feira (30) o returno da Série B do Brasileiro, contra o Paraná. Tigre fez seu terceiro pior 1º turno na era dos pontos corridos

Os 20 pontos conquistados pelo Vila Nova no 1º turno da Série B do Campeonato Brasileiro não foram suficientes para que o time colorado virasse para segunda metade da competição fora da zona do rebaixamento. O discurso dentro do elenco é de passar uma borracha neste passado recente e construir uma nova história para o futuro e livrar o Tigre do rebaixamento à Série C...