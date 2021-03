Esporte Vila Nova tenta acordo de pena e tira Alan Mineiro de jogos Jogador não irá atuar até ter punição definida por ter cuspido em uma bandeira de escanteio com o símbolo do Goiás durante clássico entre as equipes

O meia Alan Mineiro vai ficar fora dos próximos jogos do Vila Nova. O primeiro deles será contra o Goianésia, nesta quinta-feira (1º), pela 5ª rodada do Campeonato Goiano, que encerra o 1º turno do Estadual. O técnico Wagner Lopes disse, em entrevista coletiva, que o jogador ficaria fora por causa do que chamou de "uma questão jurídica". A assessoria de imprensa do clube af...